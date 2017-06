Was lernt ihr bei der Kinderuni?

Aachen. Hast du dir schon mal den Arm gebrochen? Oder hast du schon mal ein Kind mit Gipsverband am Bein gesehen? Oder gehört, dass jemand ein künstliches Hüftgelenk bekommen hat? Mit Knochenbrüchen und künstlichen Gelenken für Knie, Hüfte und Fußgelenk kennt sich Matthias Knobe aus.

Denn er arbeitet als Orthopäde und Unfallchirurg am Aachener Klinikum. So ein Arzt hilft Menschen nach Verletzungen und Erkrankungen von Sehnen, Knochen, Muskeln und Gelenken, also dem Haltungs- und Bewegungsapparat des menschlichen Körpers. „Ein Knochenbruch tut nicht nur weh, sondern kann zu dauerhaften Beschwerden und Bewegungseinschränkungen führen“, sagt Matthias Knobe. „Darum sollte man niemandem wirklich ‚Hals- und Beinbruch’ wünschen.“ Das ist nur ein Ausdruck, mit dem man jemandem viel Glück wünscht für eine Aufgabe, die nicht ganz einfach wird.

In der Kinderuni von uns und der RWTH Aachen am Freitag wird Knobe zeigen, was ein Unfallchirurg den ganzen Tag macht. Das Thema der Vorlesung am Freitag heißt: „Hals- und Beinbruch! Warum man das keinem wünschen sollte.“ Und natürlich bringt der Arzt auch Werkzeug mit – also Sachen, die er braucht, um Knochen wieder heil zu machen. „Ihr werdet die Platten, Schrauben und Drähte anfassen können und lernt, wie man bestimmte Verbände anlegt“, sagt Matthias Knobe. Mit Schrauben und Platten behandelt er nämlich Knochenbrüche.

Der Unfallchirurg wünscht sich, dass sich Kinder viel mehr bewegen. „Wir erklären euch, warum es sinnvoll ist, sich frühzeitig sportlich zu betätigen“, sagt er. Damit ihr nämlich so fit seid, dass ihr euch beim Fallen keine Knochen brecht, sondern euch geschickt wieder auffangt.

Matthias Knobe zeigt euch auch, wie man Unfälle und Knochenbrüche am besten vermeidet, damit ihr gar keinen Gipsverband braucht. Um 17 Uhr beginnt die Kinderuni im Hörsaal H 1 des „Carl“ an der Claßenstraße.