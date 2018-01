Was kommt für euch im Fernsehen?

Was ist alles im Weltall unterwegs? Satelliten, die Internationale Raumstation ISS und jede Menge Weltraumschrott. Das sind etwa Reste von Raketen oder kaputten Satelliten.

Was mit diesem Müll geschieht und warum er gefährlich sein kann, erklärt das Magazin „neuneinhalb!“, am Samstag (27. Januar) im Ersten, ab 8.20 Uhr.

Mickey zieht mit ihrer Familie aufs Land. Langweilig! Doch dann er fährt sie von den geheimnisvollen weißen Pferden, die in den Wäldern leben. Auch ein schwarzer Ritter treibt sein Unwesen. „Die Legende der weißen Pferde“ läuft auch am Samstag im Kika, um 14 Uhr.

Tom und Jerry sorgen mal wieder für Chaos. Bei einer wilden Verfolgungsjagd haben der Kater und die Maus das Haus verwüstet, in dem Tom lebt. Toms Frauchen schmeißt beide raus. Was tun? Schnell haben sie eine neue Idee. Sie wollen bei einem Autorennen mitmachen. „Tom & Jerry – Mit Vollgas um die Welt“ läuft am Sonntag um 16 Uhr, bei Super RTL.

Der Film „Wolfsblut“ spielt in der Wildnis. Jack ist mit einem Goldsucher in Alaska unterwegs. Dort freundet er sich mit einem Wolfshund an. Was beide erleben, ist am Sonntag (28. Januar) im Disney Channel zu sehen, ab 20.15 Uhr.