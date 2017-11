Was kommt für euch im Fernsehen?

Spannend ist die Serie „Familie Fox – Die Geheimnishüter“. Die Familie passt auf Gegenstände auf, die besondere Kräfte besitzen. Denn die Sachen dürfen nicht in die Hände von Bösewichten gelangen. Heute startet bei Super RTL eine neue Staffel, um 14.45 Uhr.

Jess und Ben von „Kika live“ erobern ein Kaufhaus. Sie sind dort ganz alleine und dürfen machen, was sie wollen. Süßigkeiten essen, mit Rolltreppe und Aufzug fahren. Und lustige Ansagen über die Lautsprecher machen. Ihre Erlebnisse gibt es ab heute zu sehen, um 20 Uhr im Kika.

Wunderschön ist der Tanz der Kraniche jedes Jahr im Herbst an der Ostsee. Die Vögel treffen sich dort, um gemeinsam in den Süden zu fliegen. „Anna und die wilden Tiere“ ist dabei, am Mittwoch (25. Oktober) um 14.30 Uhr auf ARD Alpha.

Drei Kinder suchen einen Schatz. Doch damit sie ihn finden, müssen sie jede Menge Rätsel lösen. Der Film „Trio – Jagd nach dem heiligen Schrein“ spielt in Norwegen, am Freitag (27. Oktober) im Kika, um 19.30 Uhr.