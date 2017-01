Was können Ameisen?

Ameisen sind fleißige Insekten. Emsig suchen sie nach Futter und schleppen es in ihr Nest. So versorgen sie alle Mitglieder ihres Staates mit Nahrung. Die Tierchen tragen dabei auch flüssige Nahrung wie etwa Honig. Wie sie das machen, haben Forscher gerade beobachtet.

Manche Ameisen verwenden dazu Werkzeuge. Kleine Papierschnipsel zum Beispiel. Sie stecken das Papier in den Honig. So saugt es sich mit der süßen Flüssigkeit voll. Diese Honigschnipsel können die Ameisen dann in ihr Nest tragen.

Bei ihrem Test legten die Forscher verschiedenen Ameisenarten mehrere Werkzeuge bereit. Neben den Schnipseln auch Zweige oder Krümel. Die Ameisen probierten alle Werkzeuge aus. Und entschieden sich schließlich für das, das für sie am besten funktioniert. Eine Ameisenart fand die Papierschnipsel und auch Stücke von Schwämmchen super. Ihre Ergebnisse stellten die Wissenschaftler gerade in einem Fachmagazin vor.