Was ist bloß los mit Aubameyang?

Aachen. In den ersten Wochen der Saison erzielte der Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang ein Tor nach dem anderen. In der vergangenen Saison schoss er sogar die meisten Tore der ganzen Liga. Doch im Moment will es bei ihm einfach nicht klappen.

Mal fliegt der Ball an die Latte. Mal landet er neben dem Tor. In den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gelang Pierre-Emerick Aubameyang kein Treffer. Auch in der Champions League traf er am Mittwochabend nicht ins Tor. Das Spiel gegen den Außenseiter Apoel Nikosia aus dem Land Zypern endete 1:1.

Dortmunds Trainer machte Pierre-Emerick Aubameyang Mut. Der Stürmer habe gerade kein Glück. „Das kommt aber wieder“, sagte Peter Bosz. Was für Pierre-Emerick Aubameyang gilt, gilt auch für die Mannschaft von Borussia Dortmund.

In der Champions League kann sie die nächste Runde kaum noch erreichen. In der Bundesliga haben die Dortmunder ein schweres Spiel vor sich. Morgen empfangen sie den FC Bayern München.