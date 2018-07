Edit - Was haben Forscher auf dem Mars entdeckt?

Edit. Ohne flüssiges Wasser gibt es kein Leben. Jedenfalls kein Leben, wie wir es kennen. Da sind sich Forscher sehr sicher. Umso spannender ist deshalb eine neue Entdeckung auf dem Planeten Mars.

Er wird wegen seiner Farbe oft auch der Rote Planet genannt. Dieser Himmelskörper ist viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Deshalb konnte auch noch nie ein Mensch dorthin reisen. Aber Roboter und Raumsonden wurden dorthin geschickt, um den Mars zu untersuchen.

So wurde dort nun ein großer See mit flüssigem Wasser entdeckt. Er liegt unter einer Eisschicht. Bisher hatten Forscher gefrorenes Wasser entdeckt und Spuren, dass es mal flüssiges Wasser auf dem Mars gegeben haben muss. Ob es allerdings Leben in dem See geben kann, das wissen die Forscher noch nicht.