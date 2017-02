Was gibt es Spannendes im Fernsehen?

Warum können manche toll Musik machen und andere überhaupt nicht? Und woran liegt es, dass ich einen Song mag und einen anderen ganz schrecklich finde? Um diese Fragen geht es am Montag (6. Februar) bei „Wissen macht Ah!“, ab 19.25 Uhr im Kika.

Frag Karlo! Habt ihr Fragen oder Ideen? Meldet euch bei uns! Schreibt eine E-Mail an karloclever@zeitungsverlag-aachen.de oder ruft an unter 0241/5101-419

Vier Kinder und ein Hund sind Detektive und lösen knifflige Fälle. Ab Dienstag (7. Februar) ist die Serie „4 ½ Freunde“ wieder im Kika, ab 16 Uhr. Spannung verspricht auch der Film „Code M“. Isabel entdeckt eine Schatzkarte. Die führt zu einem Schwert, das früher einem berühmten Helden gehörte: dem Anführer der drei Musketiere. Doch die Elfjährige und ihre Freunde sind nicht die einzigen, die die Waffe finden wollen. Bald stecken die Kinder mitten in einem Abenteuer, zu sehen bei Kika am Freitag (10. Februar) um 19.30 Uhr.

Berühmte Fußballer kicken in der kommenden Woche im Achtelfinale des DFB-Pokals. Am Dienstag (7. Februar) spielt der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Am Mittwoch (8. Februar) steht die Partie Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin auf dem Spielplan. Das Erste zeigt beide Begegnungen ab 20.15 Uhr.