Was gibt es für Kinder im Fernsehen?

Woran die Menschen glauben, ist verschieden. Welche Religionen es gibt, zeigt „Die Sendung mit der Maus – Woran glaubst du?“, am Sonntag um 9.30 Uhr.

Arielle wächst in einem Schloss auf, tief unten im Ozean. Ihr Vater ist der König der Meere. Doch er ist sehr traurig. Seine Tochter will ihn wieder fröhlich machen und gerät in ein spannendes Abenteuer. „Arielle, die Meerjungfrau – Wie alles begann“ gibt es heute im Disney Channel, um 20.15 Uhr.

Bei Super RTL steigt heute der „Chicken Run – Hennen rennen“. Henne Ginger muss den ganzen Tag Eier legen. Wie langweilig. Sie will endlich frei sein. Mit ihren Freundinnen schmiedet sie einen Plan. Auch der Hahn Rocky will ihnen bei der Flucht helfen. Das Zeichentrick-Abenteuer startet um 20.15 Uhr.

Um stressige Sommerferien geht es in der Komödie „Familienchaos – all inclusive“. Sönke ist mit seiner Familie in Griechenland im Urlaub. Und er ist verliebt in Edda. Weil die kein Interesse hat, bittet Sönke die griechische Göttin der Liebe um Hilfe. Er sorgt damit für Riesenchaos, am Freitag um 19.30 Uhr im Kika.