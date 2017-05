Was feiern Christen an Pfingsten? Von: red

Letzte Aktualisierung: 31. Mai 2017, 14:31 Uhr

Was für eine Geschichte: In einem Haus sitzen Menschen zusammen und unterhalten sich über ihren Glauben. Auf einmal kommt ein Sturm auf – mitten im Haus! Oh weh, denken die Menschen, was ist das denn?