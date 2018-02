Was beginnt morgen nach dem Karneval? Letzte Aktualisierung: 12. Februar 2018, 20:47 Uhr

Was magst du besonders gern? Computerspiele spielen? Fernsehen schauen? Schokolade essen? Jetzt stell dir vor, dass du darauf 40 Tage lang – bis Ostern – verzichtest. Darum geht es in der Fastenzeit. Die christliche Fastenzeit beginnt morgen, am Aschermittwoch.