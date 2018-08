Warum verdienen nicht alle Menschen gleich viel?

Die einen verdienen mehr, die anderen weniger. Aber wo in Deutschland ist der Lohn besonders hoch oder besonders niedrig? Das wollten Forscher wissen. Sie schauten sich deshalb die Verdienste der Menschen an. Am Freitag wurde bekannt: Die Unterschiede in Deutschland sind weiterhin sehr groß.

Im Osten Deutschlands verdienen die Menschen oft weniger als im Westen. Am meisten verdienen die Menschen in der Stadt Ingolstadt im Bundesland Bayern. Für die Unterschiede gibt es verschiedene Gründe. Ist in einer Region etwa eine große Firma zu Hause, zahlt diese Firma oft hohe Löhne. Die Menschen verdienen also gut.

Ein weiterer Grund kann auch die Ausbildung der Menschen sein. Menschen mit niedrigen Schulabschlüssen verdienen oft weniger als Leute mit höheren Abschlüssen wie dem Abitur. Oder Personen, die ein Studium abgeschlossen haben.