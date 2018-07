Warum sind Zecken gefährlich?

Wohin?

Bei der Suche nach der richtigen Körperstelle zum Stechen ist die Zecke sehr wählerisch, deswegen dauert es länger bis sie tatsächlich zusticht. Sie will gerne an einen geschützten Platz. Häufig lässt sich der kleine Blutsauger dann auch dort nieder, wo es warm und gut durchblutet ist. Das sind zum Beispiel Stellen am Hals, in den Kniekehlen oder den Achselhöhlen. Also sucht euch besonders dort ab.