Stuttgart. So ein Löwen-Gebrüll! Im Stuttgarter Zoo „Wilhelma“ haben Shapur und Kajal das Sagen. Zumindest brüllen sie ziemlich laut. Sehr viele Besucher seien in diesem Jahr wegen Shapur und Kajal gekommen, sagt der Zoodirektor. Vielleicht bekommen die Brüder sogar irgendwann ein eigenes Haus. Dort könnte ein ganzes Löwen-Rudel unterkommen.

Die Asiatischen Löwen gehören zu den bedrohten Tierarten. Nur noch ein paar Hundert Tiere gebe es in freier Natur, sagen Fachleute. Normalerweise denkt man bei Löwen eher an Afrika. Die Asiatischen Löwen leben aber in Asien in einem Teil von Indien. Deshalb ist manchmal auch vom Indischen Löwen die Rede.