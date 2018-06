Warum sind die Kirchen in Russland rund?

In Russland sehen die Kirchen anders aus als in Deutschland. Sie sind runder und bunter! Die bauchige Form der Türme erinnert an eine Zwiebel.

Und genau so heißen sie: Zwiebeltürme. Manche sagen, das sehe aus wie ein Helm oder eine dicke runde Kerze. Die ersten russischen Kirchen wurden von Architekten gebaut, die aus dem Byzantinischen Reich weiter im Süden kamen. Sie versuchten, die Formen aus ihrer Heimat auch in Russland zu bauen: also Kirchen mit Kuppeln.

Kuppel heißt, das Dach ist rund gewölbt. Doch in Russland gab es keine Fachmänner für diese großen Kuppeln! Deshalb baute man kleinere Türmchen auf dem Boden. „Es war einfacher, die kleinen nach oben zu hieven“, erklärt die Svetlana Bogojavlenska. Sie kennt sich mit der Geschichte Russlands aus. Die Zwiebeltürmchen sind auch praktisch. In Russland liegt oft Schnee. Der rutscht von den Zwiebeltürmen besser herunter als von Kuppeln.

Einige Kirchenkuppeln sind quietschbunt bemalt. Das wollen sich viele Touristen anschauen. Auch einige Deutsche sind jetzt wegen der Fußball-Weltmeisterschaft dort.