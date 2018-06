Warum klingt das denn so schief?

Autsch, das klingt aber schief! Dabei haben die Musiker doch genug geübt. Es liegt also an ihren Instrumenten, an den Gitarren und Geigen etwa. Denn gerade solche Instrumente mit dünnen Metallschnüren, den Saiten, können plötzlich schräge Töne erzeugen. Nämlich dann, wenn die Spannung der Saiten nicht mehr stimmt. Man sagt: Sie sind verstimmt.