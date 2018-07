Warum gibt es Streit zwischen den EU-Ländern? Von: dpa

Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2018, 19:03 Uhr

Tausende Kilometer müsste man fahren, um die Europäische Union (EU) zu umrunden. Zur EU gehören momentan 28 Länder. Auch Deutschland ist dabei. Unser Land liegt mitten in der EU. Doch es gibt auch Länder, die ganz am Rand liegen, wie Italien am Mittelmeer.