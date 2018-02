Rio de Janeiro - Wann startet der Karneval in Rio de Janeiro?

Rio de Janeiro. Hunderte Handwerker im Hafenviertel von Rio de Janeiro haben gerade viel zu tun. Seit Anfang Dezember schuften sie in mehreren Hallen rund um die Uhr. Sie schweißen, nageln, hobeln, löten, stanzen, schneiden, sägen, kleben und nähen. Schon bald müssen ihre mehrstöckigen Wagen mit den großen Fantasiewesen fertig sein.

Was liebt das Publikum? Besonders beliebt sind beim Publikum die Federkostüme. Diese tragen die Samba-Tänzerinnen, die zwischen den einzelnen Wagen kleine Soloauftritte hinlegen. Meist sind es bekannte Künstler oder Schauspielerinnen, die für diesen Auftritt viel Geld bezahlen. Das Kostüm kostet extra.

Die Großstadt Rio de Janeiro liegt in dem Land Brasilien in Südamerika – und ist für ihre Karnevalsumzüge bekannt. Das Gelände mit den Hallen nennen viele einfach nur die Sambastadt. Samba ist ein berühmter Tanz, der in der Region sehr beliebt ist. Es gibt sogar eigene Sambaschulen für Tänzerinnen und Tänzer.

Am kommenden Sonntag, dem 11. Februar, haben einige dieser Sambaschulen einen großen Auftritt. Jede Schule zieht mit geschmückten Wagen durch ein Stadion: das Sambódromo. Eine der Sambaschulen heißt Império Serrano. Allein diese Schule braucht ungefähr 4000 Kostüme für die Parade. In der Regel suchen sich die Schulen für ihre Auftritte ein eigenes Thema aus. Bei Império Serrano dreht sich in diesem Jahr alles um China. Bei manchen Wagen geht es um Religion, bei anderen um chinesische Erfindungen. Für jedes Thema braucht es andere Kostüme.

Im Sommer gestartet

Ein Mann namens Fabio Ricardo hat die Kostüme entworfen. Im August bekam er von der Sambaschule das diesjährige Thema mitgeteilt – und legte los. „Ich habe überlegt, welche Formen am besten für China sprechen“, sagt er. Knapp drei Monate später waren die Entwürfe fertig. Seitdem wird daran gearbeitet. „Es dürften rund 200 Näher alleine mit den Kostümen beschäftigt sein“, schätzt die Näherin Danielly Valente. Das Dachgeschoss sieht wie eine große Kostümwerkstatt aus. Hier werden zum Beispiel Stoffe verarbeitet, Dekorationen zugeschnitten und Tragegestelle mit Schaumstoff überzogen. Der Karneval in Rio kann kommen.