Können auch Kinder jodeln?

Wo wird gejodelt?

Töne beim Singen und Rufen wie beim Jodeln kann man in vielen Kulturen überall auf der Welt hören. Der Jodel-Professor Raymond Ammann sagt aber: Nur in den Alpen heißt es Jodeln. Wenn Menschen zum Beispiel in Afrika oder Asien solche Töne erzeugen, dann nennen die Wissenschaftler das anders.