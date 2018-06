Junge Theaterfans aus 19 Ländern treffen sich in Deutschland

Theaterspielen, Konzerten lauschen und Tanz-Aufführungen ansehen – darum geht es gerade in der Stadt Lingen im Bundesland Niedersachsen. Dort treffen sich beim Welt-Kindertheater-Fest etwa 350 Kinder aus 19 Ländern. Auch Marlina und Ward sind dabei, sie haben am Freitag die Eröffnungsfeier moderiert.

Was ist das Welt-Kindertheater-Fest? Das 15. Welt-Kindertheater-Fest hat vor drei Tagen begonnen und geht noch bis Freitag. Im Laufe des Festivals haben die Zuschauer die Möglichkeit, 18 internationale Theaterstücke auf mehreren Bühnen zu erleben. Durch Musik, Schauspiel, Tanz und Akrobatik sollen die Geschichten für jeden verständlich sein.

Für Ward war es das erste Mal, Marlina hat schon einmal mitgemacht. Sie war beim Welt-Kindertheater-Fest in Kanada. „Wir haben da mit meiner Theater-Gruppe auch etwas vorgeführt“, erzählt die Neunjährige.

Dieses Mal hat sie aber moderiert, gemeinsam mit Ward. Dabei mussten die beiden zum Beispiel die unterschiedlichen Theatergruppen vorstellen – und zwar auf Englisch. Englisch ist nämlich die Weltsprache, also die Sprache, über die sich die Menschen aller Länder verständigen können. Marlina und Ward haben die Theatergruppe aus Armenien dann zum Beispiel mit „Welcome Armenia“ begrüßt. Später haben sie dann auch Politikern auf der Bühne Fragen gestellt.

Dabei waren die beiden ganz schön aufgeregt. Kein Wunder, denn es haben ihnen etwa 3000 Leute zugesehen. Auch wenn sie vorher viel geübt hatten, meinte Marlina vorher: „Es kann ja vieles passieren: Das Mikrofon kann ausgehen. Oder man stolpert und fällt auf den Po.“

Das ist aber zum Glück nicht passiert. Die Eröffnungsfeier war ein voller Erfolg. Sie hat in einer großen Arena stattgefunden. Es gab auch eine Show, an der über 100 Kinder mitgemacht haben. Das Motto der Show heißt „Children Move the World“, übersetzt bedeutet das „Kinder bewegen die Welt“.

Das Fest selbst findet noch bis Freitag in einem Festivalpark neben dem Theater von Lingen statt. Überall werden Sachen gezeigt: Konzerte, Tanz-Aufführungen – und natürlich Theater.

In dem Festivalpark steht für Ward noch eine besondere Herausforderung bevor: Er wird dort auf der Bühne auftreten. „Ich singe dort mit Freunden und meinem Bruder Lieder auf Englisch“, sagt der Neunjährige.

Englisch wird aber auch neben der Bühne eine Rolle spielen, denn es kommen Kinder aus 19 verschiedenen Ländern. Aber wie verständigt man sich, wenn man kein Englisch kann? Marlina hat eine Idee: „Vielleicht können uns anders helfen. Oder wir denken uns eine Zeichensprache aus.“