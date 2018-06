Ist das deutsche Team gewappnet?

Wer spielt gegen Deutschland?

In der Vorrunde spielt das deutsche Team gegen alle Mannschaften in der Gruppe F. Insgesamt gibt es acht Gruppen, denen insgesamt 32 Mannschaften zugeteilt sind. Deutschland muss morgen gegen Mexiko, am Mittwoch gegen Südkorea und am folgenden Samstag gegen Schweden spielen. Der Gruppensieger F spielt gegen den Zweiten der Gruppe E.