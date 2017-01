Holen die Handballer den WM-Titel?

Rouen. Heute beginnt in unserem Nachbarland Frankreich die Weltmeisterschaft im Handball. Zu Beginn der Wettkämpfe geht es für das deutsche Team nach Rouen. Das ist eine Stadt im Norden Frankreichs.

Anfangs sind die Mannschaften in vier Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe spielen sechs Teams. Die deutschen Handballer haben ihr erstes Spiel am Freitag gegen die Mannschaft aus Ungarn. Außerdem bekommen sie es in ihrer Gruppe mit Kroatien, Chile, Weißrussland und Saudi-Arabien zu tun.

Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Runde. Das möchte die deutsche Mannschaft natürlich unbedingt schaffen. Schließlich wurde Deutschland vor einem Jahr Europameister. Manche Experten trauen der Mannschaft auch bei der WM den Titel zu.

„Wir gehören zu den sechs besten Mannschaften in der Welt“, sagte der Trainer Dagur Sigurdsson. „Aber ich warne davor, die Vorrundengruppe zu unterschätzen.“