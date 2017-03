Habt ihr einen Ausweis für die Kinderuni?

Ihr habt schon einen Ausweis für die Kinderuni! Super, das ist gut. Denn am 28. April beginnt das neue Semester.

Frag Karlo! Habt ihr Fragen oder Ideen? Meldet euch bei uns! Schreibt eine E-Mail an karloclever@zeitungsverlag-aachen.de oder ruft an unter 0241/5101-419

Und so können auch Kinder dabei sein, die sich noch nicht angemeldet haben: Eure Eltern oder Großeltern schicken uns bitte einen an sich selbst adressierten, ausreichend frankierten Brief.

Das ist unsere Adresse: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort: Kinderuni, Postfach 500110, 52085 Aachen.

Bis zu zwei Ausweise in einem Brief können eure Eltern oder Großeltern bestellen. Das sollten sie bitte dazuschreiben. Mit der Anmeldung zur Kinderuni erklären sich eure Eltern bereit, dass Aufnahmen von euch – also Fotos und Filme – für die Berichterstattung in unserer Zeitung – gedruckt und online – sowie in den Publikationen der RWTH veröffentlicht werden können. Wenn eure Eltern dazu noch Fragen haben, können sie gerne die Nummer 0241/5101-722 anrufen.

Die neuen Ausweise schicken wir euch ab Anfang April zu. Mobilität der Zukunft: Das ist das Thema der ersten Vorlesung. Am 19. Mai geht es um Wasserbau und -wirtschaft und am 23. Juni um Medizin.