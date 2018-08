Aachen - Die Sonne gibt uns allen Kraft

Wie viel Fleisch essen wir?

In Deutschland isst jeder Mensch im Jahr etwa 60 Kilogramm Fleisch. Das ist ungefähr so viel wie eine erwachsene Frau durchschnittlich wiegt. 900.000 Liter Wasser und etwa 156 Kilogramm Getreide – also viel Energie – werden dafür verbraucht. Vier Fünftel der weltweit genutzten Flächen für Landwirtschaft werden übrigens heute schon allein für Tierfutter beansprucht.