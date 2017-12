Aachen - Das große Weihnachts-Quiz: Wie gut kennt ihr euch aus?

Aachen.

Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, die Adventszeit hat begonnen und Heiligabend steht vor der Türe. Was aber genau feiern wir an Weihnachten? Welche Geschenke haben die Weisen aus dem Morgenland zur Krippe gebracht? Und wo hat Sankt Nikolaus als Bischof gearbeitet? Testet euer Wissen in unserem großen Weihnachts-Quiz!