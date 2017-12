Aachen - Die Netflix- und Amazon-Neustarts: Serien-Highlights im Januar

Aachen. Neues Jahr, neue Serien. 2017 war für Serien-Fans ein richtig gutes Jahr. Ob 2018 da mithalten kann? Wir sind gespannt. Das sind die Januar-Highlights auf Netflix und Amazon.

Die Marihuana-Aktivistin Ruth Whitefeather Feldman ist Inhaberin eines Shops für medizinisches Cannabis. Sie leitet nicht nur die Ausgabestelle, sie steht ihren Patienten auch mit hilfreichen Lebenstipps zur Seite. Ihr Sohn steigt nach seinem BWL-Studium als Partner in den kalifornischen Laden ein und will das Geschäft auf eine Freigabe von Cannabis als Freizeitdroge vorbereiten.

Die Comedyserie wurde unter anderem von Chuck Lorre entwickelt. Der US-amerikanische Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur weiß, wie er sein Publikum zum Lachen bringt. In den vergangenen Jahren entwickelte er Erfolgsformate wie „How I met your Mother“, „Two and a half Men“ und „The Big Bang Theory“.

Für die Rolle der Ruth konnte Netflix Kathy Bates verpflichten, die ihren großen Durchbruch als Filmschauspielerin 1990 in „Misery“ hatte. Dort spielte sie Annie Wilkes, die ihren Lieblingsautor nach einem Autounfall aufnimmt und zunehmend ihrem Wahnsinn verfällt. In „Disjointed“ zeigt sie hingegen ihre humoritische Seite und konnte das auch schon bereits zehn Folgen zeigen.

Wie bei vielen Eigenformaten strahlte Netflix auch bei „Disjointed“ den ersten Teil der ersten Staffel bereits aus. Ab dem 12. Januar werden die restlichen zehn Folgen zur Verfügung gestellt. Neben Kathy Bates dürfen sich die Zuschauer auch wieder auf Aaron Moten als Ruths Sohn Travis und Nicole Sullivan (bekannt als Hundesitterfrau Holly aus „King of Queens“) als Maria freuen.

Disjointed, Staffel 1 (2. Teil), ab dem 12. Januar 2018 u. a. mit Kathy Bates und Aaron Moten

One Day at a Time (Netflix)

Reboots oder Fortführungen von Serienklassikers sind derzeit in Mode. Ob herbeigesehnte Fortsetzungen wie „Fuller House“ oder wie bei „One Day at a Time“ ein Reboot: sie funktionieren. Bereits von 1975 bis 1984 lief auf dem amerikanischen Sender CBS eine gleichnamige Serie. Im Januar 2017 drehte Netflix die Zeiger der Uhr zurück und startete die Serie neu. Und zwar mit Erfolg: Bereits zwei Monate später wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, die ab dem 26. Januar zur Verfügung gestellt wird.

In dieser können sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit der kubanischen Alvarez-Familie freuen, die in Los Angeles lebt. Penelope lebt mit ihren zwei Kindern Elena und Alex sowie ihrer Mutter Lydia in einer gemeinsamen Mietwohnung. Im gleichen Haus lebt auch der Sohn des Vermieters, der ein sehr guter Freund der Familie ist. Penelope hat es als alleinerziehende Latina-Mutter bereits schwer genug, die Tipps und Tricks ihrer „altmodischen“ Mutter Lydia sind da nicht immer die hilfreichste Unterstützung - sorgen aber für entsprechend komische Momente und Lacher.

Die zweite Runde des Comedy-Formats wird erneut aus 13 Folgen zu je 30 Minuten bestehen. Justina Machado, die schon in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt hat (u. a. „Alles aus Liebe“, „Zufällig verheiratet“, „Angel“, „Six Feet Under“, „Desperate Housewives“) schlüpft erneut in die Rolle der Penelope, Rita Moreno, ihres Zeichens Trägerin der Presidential Medal of Freedom, der höchsten zivilen Auszeichnung in den USA, spielt ihre Mutter Lydia.