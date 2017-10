Die Netflix-Serienstarts im November: Welcome to no man’s land

Seit fünf Staffeln sorgt Robert Taylor als Sheriff Walt Longmire im fiktiven Absaroka County in Wyoming für Recht und Ordnung. Ab dem 17. November muss sich der Gesetzteshüter allerdings langsam auf die Rente einstellen, denn dann zeigt Netflix die finalen zehn Folgen, in deren Zentrum wie immer die Aufklärung von Morden stehen wird.

Longmire, Staffel 6, ab dem 17. November 2017 u. a. mit Robert Taylor und Katee Sackhoff

Godless, Staffel 1

Netflix und seine Eigenproduktionen sind in der Regel immer Erfolgsformate. Mit „Godless“ startet am 22. November das nächste Eigengewächs. Mit Scott Frank, Steven Soderbergh und Casey Silver sind drei bekannte ausführende Produzenten mit an Bord. Die Hauptrolle in der Dramaserie übernimmt Jeff Daniels, der Frank Griffin spielen wird. Angesiedelt ist die Story im Wilden Westen, der Trailer verspricht spektakuläre Szenen: Welcome to no man’s land.