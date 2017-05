Die Netflix-Serienstarts im Juni: Es geht wieder hinter Gitter

Aachen. Gleich mehrere Neustarts und ein Publikumsliebling, der bereits in die fünfte Runde geht. Das sind die Serien-Highlights im Juni auf Netflix.

Der trockene Alkoholiker Chip, gespielt von Will Arnett, wohnt im kalifornischen Venice. In dem hippen Strandort erteilt er anderen gerne Ratschläge. Doch wenn es um sein eigenes Leben geht, ist der imagebewusste Chip meist ratlos. In der ersten Staffel der Comedyserie nahm das sorgenlose Leben für Chip ein Ende, als ihn sein komplexes Netz aus Lügen einholte. Über ein Jahr mussten Fans auf Nachschub warten, reichlich Zeit, um die bisherigen acht Folgen mehrfach zu sehen. Ab dem 2 Juni zeigt Netflix die zweite Staffel. Wie es wohl mit Chip weitergehen wird?

Flaked, Staffel 2, ab dem 2. Juni u. a. mit Will Arnett und Ruth Kearney

Orange Is the New Black, Staffel 5

Seit Juli 2013 zeigt Netflix die Erlebnisse von Piper Chapman im Gefägnis. Die gut situierte New Yorkerin wird von einem Verbrechen in ihrer Vergangenheit eingeholt und landet im Frauenknast. Dort trifft sie auf Frauen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und muss mit dem Leben hinter Gittern klarkommen. Am 9. Juni startet die Emmy-prämierte Serie in die fünfte Staffel. Und so viel sei verraten: Es werden nicht die letzten Folgen sein. Bereits im Februar 2016 wurde die Serie um drei weitere Staffeln verlängert. Bis mindestens 2019 wird es also Nachschub geben.

Orange Is the New Black, Staffel 5, ab dem 9. Juni 2017 u. a. mit Taylor Schilling und Kate Mulgrew