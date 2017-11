Aachen - Die Netflix-Serienstarts im Dezember: Es wird düster

Mit einem Budget von bis zu 80 Millionen US-Dollar war die erste Staffel von „The Crown“ die bisher teuerste Netflix-Produktion. Aber es geht schließlich auch um die Verfilmung der jungen Jahre von Königin Elisabeth II. Jede Staffel soll ein Jahrzehnt des Lebens der Königin zeigen. Ziel der Serie ist es, das Leben der Queen seit ihrer Hochzeit 1947 bis heute abzubilden. Bereits vor der Veröffentlichung der ersten zehn Folgen mit Claire Foy in der Hauptrolle wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Die ist ab dem 8. Dezember auf Netflix zu sehen.

The Crown, Staffel 2, ab dem 8. Dezember 2017 u. a. mit Claire Foy und Matt Smith

The Ranch, Staffel 2, Teil 2

Seit April 2016 treiben Ashton Kutcher und Danny Masterson als Colt und „Rooster“ Bennett ihren Serienvater Beau, gespielt von Sam Elliott, in den Wahnsinn. Mutter Maggie (Debra Winger) steht dabei häufig zwischen den Fronten und versucht stets die Wogen zu glätten. Das ist aber gar nicht so einfach bei einem störrischen Rancher, einem gescheiterten Football-Spieler und einem älteren Bruder, der sich nicht immer so verhält, wie er sollte. Ab dem 15. Dezember geht es zurück auf die Ranch, ab dann zeigt Netflix den zweiten Teil der zweiten Staffel.

The Ranch, Staffel 2, Teil 2, ab dem 15. Dezember 2017 u. a. mit Ashton Kutcher und Danny Masterson