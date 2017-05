Die Amazon-Serienstarts im Juni: Fürchtet euch vor den Zombies

Aachen. Umherwandelnde Zombies, vermeintliche Tote, die Familien heimsuchen und von Dämonen besessene Menschen: Wir präsentieren die Serien-Highlights im Juni auf Amazon.

The Strain, Staffel 2

In Berlin startet ein Flugzeug mit 210 Menschen an Bord. Als es in New York City landet, sind 206 von ihnen tot. Die vier Überlebenden werden unter Quarantäne gestellt und vom Epidemiologen Dr. Ephraim Goodweather, gespielt von Corey Stoll (bekannt u. a. aus „House of Cards“ und „Ant-Man“), untersucht. Währenddessen suchen die vermeintlichen Toten ihre Familien heim. „The Strain“ basiert auf der gleichnamigen Romanserie des Regisseurs Guillermo del Toro, der beispielsweise die „Hellboy“-Filme und „Pans Labyrinth“ inszeniert hat. Ab dem 1. Juni ist die zweite Staffel der Horrorserie auf Amazon verfügbar.

The Strain, Staffel 2, ab dem 1. Juni u. a. mit Corey Stoll und David Bradley

A Long Strange Trip, Staffel 1

Im Jahr 1965 gründete Jerry Garcia die Band „Grateful Dead“, die eine wichtige Rolle in der Musikszene einnahm. Bekannt wurde die Rockband, weil sie eine der ersten Vertreter des Psychedelic Rocks waren und rund 3000 Konzerte spielten. 30 Jahre lang prägten sie die US-amerikanische Musikindustrie. Diesem Stoff nimmt sich nun Amazon mit der Eigenproduktion „A Long Strange Trip“ an. Ab dem 2. Juni können Fans und Musikinteressierte die Geschichte der Band im Serienformat erleben. Inszeniert wird das Ganze von Amir Bar-Lev, der auf bisher unveröffentlichtes Material zurückgreifen konnte.

A Long Strange Trip, Staffel 1, ab dem 2. Juni u. a. mit John Perry Barlow und Tom Constanten

Fear the Walking Dead, Staffel 3, Teil 1

Seit 2010 wandeln in „The Walking Dead“ die Toten durch die Welt. Die auf einem Comic basierende Serie läuft bereits in der siebten Staffel, eine achte ist bestellt und die Fans können nicht genug bekommen. Deshalb wurde 2015 das Spin-off „Fear the Walking Dead“ ins Leben gerufen. Für die Handlung, die zeitlich kurz vor der Hauptserie spielt, wurden völlig neue Figuren entwickelt. Amazon zeigt ab dem 5. Juni den ersten Teil der dritten Staffel. Und für Nachschub ist bereits gesorgt: Im April wurde bereits eine vierte Staffel vom US-amerikanischen Sender AMC in Auftrag gegeben.

Fear the Walking Dead, Staffel 3, Teil 1, ab dem 5. Juni u. a. mit Kim Dickens und Cliff Curtis

Hap and Leonard, Staffel 2

Die Serie „Hap and Leonard“ basiert auf den Romanfiguren von Joe R. Landsdale und wurde von Nick Damici and Jim Mickle entwickelt. Nach der erfolgreichen ersten Staffel, die aus sechs Episoden besteht, bestellte der US-amerikanische Sender SundanceTV eine zweite Staffel. Die erneut sechs Folgen umfassende Geschichte zeigt Amazon ab dem 5. Juni. Fans von Hap Collins, gespielt von James Purefoy, und Michael Kenneth Williams als Leonard Pine können sich auch schon auf eine dritte Staffel freuen. Die wurde am 1. Mai für 2018 angekündigt und wird auf Landsdales drittem Roman „The Tow-Bear Mambo“ basieren.

Hap and Leonard, Staffel 2, ab dem 5. Juni u. a. mit James Purefoy und Michael Kennth Williams

Outcast, Staffel 1

Kyle Barnes war immer schon ein Außenseiter. Schon als Kind erkennt er, dass Menschen in seiner Familie von Dämonen besessen sind. Als Erwachsener sucht er in seiner Heimatstadt nach Antworten und entdeckt dabei, dass er Einfluss auf die Dämonen hat. Auf seiner Suche kommt er jedoch auch einem Geheimnis auf die Spur, das die Auslöschung allen Lebens auf der Erde bedeuten könnte. Die Serie, deren erste Staffel aus zehn Folgen besteht, wurde von Robert Kirkman entwickelt, der seine Finger auch in den Erfolgsserien „The Walking Dead“ und „Fear the Walking Dead“ im Spiel hatte. Amazon zeigt Horrorserie ab dem 6. Juni.

Outcast, Staffel 1, ab dem 6. Juni u. a. mit Patrick Fugit und Philip Glenister

Le Mans: Racing is Everything, Staffel 1

Die Doku-Serie „Le Mans: Racing is Everything“ widmet sich dem berühmten 24-Stunden-Rennen, das seit 1923 in der Motorsportwelt für Faszination und Schrecken sorgt. Das Rennspektakel begeistert Fans auf der ganzen Welt und sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Die Amazon-Eigenproduktion beschäftigt sich in den einzelnen Episoden mit den Fahrern und Teams und gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Veranstaltung. Rennsportgrößen wie der ehemalige Formel-1-Fahrer Mark Webber und Nico Prost, Sohn von Alain Prost, kommen vor der Kamera zu Wort. Auch der deutsche Le-Mans-Champion André Lotterer spricht über seine Erlebnisse. Für Fans ist die Dokumentation die perfekte Einstimmung auf das diesjährige Rennen, das am 17. und 18. Juni stattfindet.

Le Mans: Racing is Everything, Staffel 1, ab dem 9. Juni u. a. mit Mark Webber und André Lotterer

I Love Dick, Staffel 1

„I Love Dick“ heißt die neue Serie von „Transparent“-Schöpferin Jill Soloway und basiert auf dem gleichnamigen Roman der US-Filmemacherin Chris Kraus aus dem Jahr 1997. Darin vermischte sie Fiktion mit Autobiografischem. Es geht um das Ende ihrer Ehe und einer unglücklichen Affäre mit einem Mann namens Dick. Dieser wird in der Serie von Kevin Bacon gespielt. Amazon zeigt die acht Episoden umfassende erste Staffel ab dem 9. Juni.

I Love Dick, Staffel 1, ab dem 9. Juni u. a. mit Kevin Bacon und Kathryn Hahn

12 Monkeys, Staffel 2

Im Jahr 1995 schickte Terry Gilliam Bruce Willis in „12 Monkeys“ in die Vergangenheit, um die Menschheit vor einem tödlichen Virus zu schützen. Neben Willis konnte auch Brad Pitt in dem Science-Fiction-Film glänzen. 20 Jahre später wurde der Stoff als Serie neu aufgelegt. Bereits die erste Staffel lief in Deutschland zunächst bei Amazon. Im Juni startet nun die zweite Staffel mit Aaron Stanford in der Hauptrolle.

12 Monkeys, Staffel 2, ab dem 15. Juni u. a. mit Aaron Stanford und Amanda Schull

Preacher, Staffel 2

Gottesdienst mal anders: Vor rund einem Jahr eroberte „Preacher“ erstmals die Fernsehbildschirme. Seth Rogen und Evan Goldberg haben aus dem gleichnamigen Comic eine Serie geschaffen, in der Dominic Cooper in der Hauptrolle glänzt. In Staffel 1 musste sich ein Priester mit einer Killerin und einem Vampir zusammenschließen, um gegen himmlische und höllische Heerscharen zu kämpfen. Das gemeinsame Ziel: Gott höchstpersönlich für seine Abwesenheit zur Rechenschaft ziehen. Auch in Staffel 2 ist in den 13 Folgen wieder mit jeder Menge Gewalt, schrägen Figuren und coolen Sprüchen zu rechnen.

Preacher, Staffel 2, ab dem 26. Juni u. a. mit Dominic Cooper und Ruth Negga