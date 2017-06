Zebrastreifen: Haben Fahrradfahrer Vorrang?

Bad Windsheim. Fahrradfahrer, die einen Fußgängerüberweg überqueren, ohne abzusteigen, sieht man häufig. Doch ist das überhaupt erlaubt? Theoretisch schon, sagen die Fachleute des Autoclubs ARCD in Bad Windsheim. Doch wenn Radler nicht absteigen, haben sie keinen Vorrang. Das heißt, Autofahrer müssen nicht für sie anhalten.

Ein Fußgängerüberweg, der durch die typische Zebrastreifen-Markierung (Zeichen 293) auf der Fahrbahn gekennzeichnet ist, richtet sich - wie der Begriff schon sagt - in erster Linie an Fußgänger. So ist dann auch in Paragraph (§) 26, Absatz eins der Straßenverkehrsordnung (StVO) festgelegt: „An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.“

Das bedeutet: Radler haben auf dem Überweg nur Vorrang, wenn sie absteigen und schieben und somit rechtlich betrachtet Fußgänger sind.



Aber heißt das auch in der Praxis, dass Radler diesen wirklich nur schiebend betreten dürfen? Verboten ist es nicht, als Radfahrer über den Zebrastreifen zu fahren. Allerdings haben Radler dann eben keinen Vorrang und müssen die Straße überqueren, als wäre kein Zebrastreifen da. Zusätzlich müssen sie Fußgängern, Krankenfahr- und Rollstuhlfahrern Vorrang gewähren.

Muss ein Autofahrer dennoch wegen eines fahrenden Radlers halten oder abbremsen, kann ein Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro fällig werden. Um Unsicherheiten auf allen Seiten zu vermeiden, steigen Radler also am besten am Zebrastreifen ab, empfehlen die ARCD-Fachleute.