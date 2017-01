Teure Versicherungen kosten teilweise das Vierfache

Heidelberg . Mehr als zwei Millionen Motorräder und Autos mit Saisonkennzeichen sind in Deutschland angemeldet. Viele Besitzer sollten jetzt vor Saisonbeginn im Frühjahr ihre Kfz-Versicherung prüfen. Denn zwischen den Tarifen gibt es enorme Preisunterschiede bis zu 77 Prozent, wie das unabhängige Verbraucherportal Verivox in Heidelberg berechnet hat.

Modellrechnungen des Verbraucherportals für beliebte Modelle wie die BMW R 1200 GS (Motorrad) und das Beetle Cabrio zeigen, dass die Preise günstiger Tarife mit Vollkasko um fast 60 Prozent unter den teuren Angeboten liegen. Beim Motorrad-Modellfall mit Teilkasko sind es sogar 77 Prozent.

Die Kündigungsfrist für Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen läuft oft einen Monat vor Saisonbeginn ab. März und April sind besonders häufige Saisonstarts. Von den 2,1 Millionen Fahrzeugen, die laut Kraftfahrtbundesamt im Jahr 2014 mit Saisonkennzeichen zugelassen waren, dauerte bei drei Vierteln die Saison sieben oder acht Monate.

Ein Saisonkennzeichen ist die einfache Alternative zum jährlichen An- und Abmelden eines Autos oder Motorrads. Ein Vorteil: Für das Auto besteht außerhalb der Saison Schutz durch die so genannte Ruheversicherung, zum Beispiel wenn Winterstürme Schäden anrichten oder Benzin ins Erdreich einsickert. Das Gefährt darf in der Zeit nicht am Straßenrand stehen, sondern nur auf einem Abstellplatz, der für Fremde nicht zugänglich ist. Die Saison dauert mindestens zwei und maximal elf Monate. Wer keinen Schaden verursacht, rutscht jährlich in eine günstigere Stufe beim Schadenfreiheitsrabatt. Dazu muss die Saison aber mindestens sechs Monate dauern.