So wird das Auto für die Reise sicher bepackt

München. Auf der Fahrt in den Sommerurlaub mutiert das Familienauto rasch zu einem Transporter. Deshalb ist das richtige Beladen wichtig. Ungesicherte Gepäckstücke können bei Bremsmanövern unversehens zu Geschossen werden oder bei Kurvenfahrten die Stabilität des Autos gefährlich beeinflussen.

„Expander, Trennwände, Transportkisten und Co. sind wichtige Ladehilfen für die Urlaubsreise“, rät Patrick Pöppl von TÜV Süd in München. Das oberste Gebot beim Verstauen aller Ferienutensilien laute, das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Vorsicht Falle: Mitfahrer müssen beim Beladen einkalkuliert werden.

„Eingerechnet in das zulässige Gesamtgewicht ist nur der Fahrer, pauschal mit 75 Kilogramm“, warnt der TÜV Süd-Fachmann. „Ein Blick in die Fahrzeugpapiere verschafft Sicherheit - einfach die ‚Leermasse‛ von der ‚Zulässigen Gesamtmasse‛ abziehen, das ergibt die Zuladung in Kilo.“

Ist der Wagen schwer beladen, werden Bremsen und Beschleunigen schwieriger. „Entsprechend muss man mit wesentlich längeren Brems- und Überholwegen kalkulieren“, gibt Pöppl zu bedenken und rät, „vor dem Start etwa in die Ferien mit dem beladenen Fahrzeug ein paar Runden auf bekanntem Territorium drehen und auch mal kräftig abbremsen. Das gibt Sicherheit.“

Oft wird zu viel Gepäck an den falschen Plätzen verstaut. Übergewicht und Schlagseite machen jedes Auto manövrierunsicher. Die Faustformel fürs Beladen: Gewichtige Gepäckteile gehören auf jeden Fall ins Gepäckabteil des Fahrzeugs. Dort sind Lasten am sichersten verstaut. Beim Beladen auch keine Lücken lassen, dann kann nichts verrutschen. Schwere Teile so nah wie möglich am Fahrzeugmittelpunkt positionieren. Kleinteile gehören in Kisten oder andere Behälter.

Darüber hinaus gilt: Schwere Gegenstände immer nach unten laden, leichte nach oben und zusätzlich mit Netzen oder Spanngurten sichern. Beim Beladen zudem auf die Sicht für den Fahrer achten. Ist die Rücksicht vollends verbaut, auf die richtige Einstellung beider Außenspiegel schauen.

Oft als „Hundegitter“ verschrien, sind Gitter und Netze nach Ansicht des TÜV Süd-Experten ein unverzichtbares Zubehör für alle, die den Laderaum eines Kombis voll ausnutzen wollen. Die Teile müssen aber stabil befestigt sein. Nur zwischen Boden und Dach geklemmte Exemplare halten schweres Gepäck im Fall des Falles nicht zurück. Am besten sind ab Werk eingebaute Teile oder das Originalzubehör der Autohersteller, so die Erfahrungen von Pöppl.

Wer kein Gitter oder Netz hat, sollte das Gepäck niemals höher als bis zur Oberkante der Rücksitzlehne stapeln. Das gilt in verstärktem Maß, wenn Kinder im Fond mitreisen. „Dinge für den Notfall, wie Warndreieck und Verbandkasten, sollte man zum Schluss und in Griffnähe einladen“, empfiehlt der TÜV Süd-Fachmann allen Staukünstlern.

Zusätzlich sollte der Fahrer den Reifendruck vor der Reise kontrollieren und auf das neue Gewicht einstellen. Gleiches gilt für die Höhe der Scheinwerfer, damit sie den Gegenverkehr nicht blenden.