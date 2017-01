Sehdefizite am Steuer: Selbsteinschätzung oftmals trügerisch

Berlin. Mehr als 90 Prozent aller Sinneseindrücke im Straßenverkehr werden über die Augen wahrgenommen, aber zum Sehtest müssen Autofahrer nur einmal im Leben - vor der Führerscheinprüfung. Anders als in Italien, Spanien oder Portugal gibt es in Deutschland keine verpflichtenden Wiederholungssehtests.

„Leider“, findet Bernhard Lachmayr, Facharzt für Augenheilkunde und Vorsitzender der Verkehrskommission der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), „denn die subjektive Einschätzung des Sehvermögens ist trügerisch“. Problematisch ist vor allem, dass das Sehvermögen schleichend und unbemerkt nachlässt.

Deshalb sollten die Augen alle zwei Jahre von einem Augenoptiker, Optometristen oder Augenarzt getestet werden. Do-it-yourself-Seh-Checks finden sich im Internet, etwa auf www.seh-check.de. „Sie geben erste Hinweise auf Sehprobleme, ersetzen aber nicht den Besuch beim Fachmann“, gibt Lachmayr zu bedenken.

Für Autofahrer ist der ständige Blickwechsel zwischen Anzeigen, Spiegeln und Straße eine Herausforderung. Wenn ab Mitte 40 die Sehleistung abnimmt, versuchen die Augen, das Defizit über Anspannung auszugleichen. Das ist ermüdend und auf Dauer gefährlich. Mittlerweile gibt es Brillen, die speziell auf die Sehanforderungen für Autofahrer ausgerichtet sind. Spezialfilter sollen außerdem die Blendung von entgegenkommenden Fahrzeugen, vor allem die von Xenon- und LED-Licht, minimieren. Praktisch ist, dass diese Brillen auch im Alltag getragen werden können.

Erste Anzeichen für Sehdefizite am Steuer: Verkehrszeichen, Schilder, Personen, Fahrzeuge werden spät erkannt oder sind unscharf; Fahrzeuge tauchen scheinbar aus dem Nichts auf; Gefahrensituationen werden nicht oder erst im letzten Moment wahrgenommen; Scheinwerfer blenden so stark, dass die Sicht stark eingeschränkt ist; wiederholter Kopfschmerz beim Autofahren oder ständiges Gähnen; die Augen tränen oder schmerzen; Sehstörungen wie Augenflimmern, Lichtblitze, Doppelbilder.

Wer bereits tagsüber Sehprobleme hat, bekommt sie nachts in geballter Wucht, besonders mit zunehmendem Alter. Andreas Berke, Schulleiter der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln (HFAK), warnt: „Ältere Menschen haben ein deutlich dunkleres Netzhautbild als junge Menschen, was durch Linsentrübungen und kleine Pupillen zu erklären ist.“ Hierdurch bedingt gestaltet sich das nächtliche Autofahren für ältere Menschen zusätzlich schwieriger.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Schwierigkeiten in der Dämmerung und der Dunkelheit erklärt, ist die Abhängigkeit der Geschwindigkeit, mit der visuelle Reize verarbeitet werden. „Je weniger Licht vorherrscht, desto länger dauert die Verarbeitung von Sehreizen“, erläutert Berke: „Dies ist besonders in komplexen Situationen, in denen es auf rasche Reaktionen ankommt, problematisch.“