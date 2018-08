München - Schnelle Rettung nur mit Rettungskarten?

München. Moderne Autos bieten heute maximale Sicherheit für ihre Insassen. Doch dies erschwert mitunter Einsatzkräften nach einem möglichen Unfall die nötige Hilfe. „Oft ist nicht bekannt, wo an der Karosserie Schere oder Spreizer gefahrlos und effektiv anzusetzen sind“, weiß Eberhard Lang von TÜV Süd in München oder „welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind, damit Airbags nicht nachträglich ausgelöst werden und so ein hohes Gefährdungsrisiko für die Einsatzkräfte darstellen.“ Abhilfe schaffen so genannte Rettungskarten.

„Auf diesen Karten sind sämtliche relevanten technischen Fahrzeugbestandteile sowie geeignete Ansatzstellen für Rettungsgeräte verzeichnet”, erläutert der TÜV Süd-Fachmann. Ganz besonders wichtig sind diese Hinweise bei Hybrid- oder Elektrofahrzeugen.

Ebenfalls stellen moderne Autos mit vielen Airbagsystemen oder mit alternativen Antrieben bei Rettungsarbeiten besondere Anforderungen an die Retter dar. Es muss eine bestimmte Vorgehensweise beachtet werden und häufig sind die neuen Techniken bei Rettern im Detail noch gar nicht bekannt.

Die Idee stammt ursprünglich vom ADAC, inzwischen bieten alle Hersteller und Importeure standardisierte Rettungskarten an und sind für Inhalt und Darstellung selbst verantwortlich. „Für Feuerwehren beispielsweise ist es vor Ort teils eine enorme Herausforderung zu erkennen, wo befinden sich die Batterie und der Kraftstofftank“, schildert Lang seine Erfahrungen. Im optimalen Fall kann die Feuerwehrleitstelle über das Fahrzeugkennzeichen das richtige Rettungsdatenblatt abrufen und den Einsatzkräften vor Ort übermitteln.

Da allerdings nicht alle Leitstellen mit dieser Technik ausgestattet sind, empfiehlt Lang „Eigeninitiative“. Die spezifischen Angaben halten Importeure und Hersteller auf ihren Websites zum Download bereit. „Die sollte man farbig ausgedruckt an der Sonnenblende an der Fahrerseite mitführen und außerdem mit Hilfe eines Aufklebers in der Ecke der Windschutzscheibe links oben oder links unten darauf hinzuweisen, dass die benötigten Informationen an Bord sind“, rät Lang.

„Ein Problem sind überdies ältere Fahrzeuge“, schildert der TÜV Süd-Fachmann seine Beobachtungen: „Teilweise wird an der Erstellung von Rettungskarten für solche Modelle gearbeitet. Sprechen Sie diesbezüglich Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller an.“

Den Einsatz von so genannten QR-Codes oder Apps, wie es einige Hersteller anbieten, sieht der TÜV Süd-Fachmann mit gemischten Gefühlen: „Sie setzen zumeist voraus, dass man über eine Internetverbindung und die entsprechende Ausrüstung verfügt.

Insbesondere im Ausland - etwa auf der Urlaubsreise - ist nicht davon auszugehen, dass dies lückenlos der Fall ist.“ Die gedruckte Rettungskarte ist hier eine einfache und sichere Möglichkeit. Durch die Verwendung der Piktogramme ist die gedruckte Rettungskarte auch ohne deutsche Sprachkenntnisse interpretierbar.