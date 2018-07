Offenbach - Neuvorstellung Hyundai Nexo: Ein echter Saubermann

Offenbach. Umweltfreundlicher geht kaum – zumindest in der Theorie. Mit dem Brennstoffzellen-SUV Nexo bietet Hyundai ein vollwertiges Auto an, das abgasfrei unterwegs ist. Sogar komplett CO2-neutral läuft der Wagen, wenn der Wasserstoff mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird.

Gegen ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb spricht indessen derzeit noch die dürftige Zahl von etwas mehr als 40 öffentlichen Tankstellen für Wasserstoff in Deutschland (80 sollen es bis Ende des Jahres sein) sowie der hohe Preis. 69.000 Euro sind nämlich trotz einer wirklich sehr umfangreichen Ausstattung alles andere als ein Schnäppchen.

Das Antriebskonzept des auf einer komplett neuen und eigenständigen Plattform stehenden Nexo besteht aus drei Komponenten. Es ist die Brennstoffzelle zur Energieerzeugung mit einer Ausgangsleistung von 95 kW (129 PS), eine Hochvolt-Batterie (Garantiezeit für acht Jahre oder bis zu einer Laufzeit von 200.000 Kilometern) als Strompuffer mit einer Kapazität von 1,56 Kilowattstunden sowie ein Elektromotor, der 163 PS (120 kW) leistet und ein maximales Drehmoment von 395 Newtonmeter auf die Vorderachse wuchtet.

Die 6,33 Kilogramm Wasserstoff werden in drei Hochdrucktanks mit einem Gesamtvolumen von 156,6 Litern gespeichert. Die Behälter sind chrashsicher im Bereich der Hinterachse platziert. Nach dem neuen WLTP-Messverfahren beträgt der kombinierte Wasserstoffverbrauch des Nexo 0,92 Kilogramm pro 100 Kilometer, die Reichweite liegt bei 666 Kilometern. Der Preis für ein Kilogramm Wasserstoff liegt derzeit zwischen 9,50 und zehn Euro. Der Tankvorgang dauert zwischen drei und fünf Minuten.

Soweit zu den reinen Daten. Beim Fahren indessen geraten die komplett in den Hintergrund. Einsteigen, den Startknopf drücken, auf den Schalter mit dem D drücken und los geht’s. Und wie. Schon der kleinste Druck aufs rechte Pedal reicht aus, um das etwa 1,9 Tonnen schwere Gefährt in Fahrt zu bringen. Es sind, wie einem E-Auto üblich, vor allem diese ersten Meter und die rasanten Beschleunigungsmanöver, die das Fahren zu einem eindrucksvollen Erlebnis machen. Ansonsten rollt der mit einem Einstufengetriebe ausgerüstete Nexo komfortabel dahin. Schnelle Kurven allerdings sind nicht so sein Ding. Dazu sind Federn und Dämpfer zu sehr auf Komfort getrimmt

Innen gibt es vorne und hinten viel Raum für die Passagiere und das Gepäck (461 bis 1.466 Liter). Die Armaturentafel beherbergt ein 12,3 Zoll großes Navigations-Display und ein weiteres Siebenzoll-Display direkt vor dem Fahrer. In dem taucht, wenn beim Fahrspurwechsel der Blinker gesetzt wird, das Bild der Außenspiegelkameras auf. Ein echter Sicherheitsgewinn, der als Option angeboten wird. Die Kommandozentrale des Nexo mit Bedientasten unter anderem für die Einstufen-Automatik, die Parkbremse sowie die Klima- und Audioanlage auf der Mittelkonsole indessen ist eher unübersichtlich. Auf der anderen Seite kommen umweltfreundliche und recycelte Materialien zum Einsatz. Die Teppiche zum Beispiel enthalten Zuckerrohrfasern.

Eher unaufgeregt ist das Design des Brennstoffzellen-Autos im SUV-Stil. In der Frontpartie fallen die extrem schmal geschnittenen LED-Tagfahrlichter auf, die mit einer dünnen Lichtlinie oberhalb des Grills miteinander verbunden sind. Etwas tiefer angesiedelt sind die Scheinwerfer in einem dreieckigen Gehäuse. Für eine möglichst optimale Aerodynamik sorgen Air Curtains im vorderen Stoßfänger, versenkbare Türgriffe, der komplett verkleidete Unterboden, speziell geformte Aero-Felgen im 17- oder 19-Zoll-Format und Luftkanäle in den D-Säulen.

Wie reine E-Mobile wird der Brennstoffzellen-Nexo von einem Elektromotor angetrieben werden. Anstelle einer Batterie verfügen sie jedoch über eine Brennstoffzelle. In diesem kleinen Kraftwerk wird aus der Kombination von Wasserstoff und aus der Umgebungsluft gewonnenem Sauerstoff Strom erzeugt. Unter der Haube läuft das für den Fahrer vollkommen unbemerkt ab. Vereinfacht gesagt, wird die im Produktionsprozess erfolgte Elektrolyse - die Trennung von Wasser in seine Bestandteile - wieder umgekehrt.

Eine sogenannte Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM) trennt die vom Wasserstoff (H2) umspülte Anode von der Kathode mit dem Sauerstoff (O2). An der Anode scheiden sich die Wasserstoffmoleküle in Ionen und Elektronen. Die Ionen wandern durch die PEM zur Kathode. Dort verbinden sie sich mit dem Luftsauerstoff zu Wasser. Da die Membran jedoch für die Elektronen undurchlässig ist, müssen sie auf dem Weg zur Kathode den Umweg über eine Leitung gehen. Das führt zu einem Stromfluss, der einen Elektromotor antreiben kann.

Der große Vorteil: Es treten keine Emissionen, sondern nur Wasserdampf aus. Hyundai spricht sogar davon, dass die Luft, die der in Kürze auf den Markt kommende Nexo ausscheidet, sauberer ist als zuvor, da 99,9 Prozent der Feinstaubpartikel herausgefiltert werden.

Lange Wartezeiten, bis der Akku wieder aufgeladen ist, sind mit einem Fuel-Cell-Fahrzeug ebenso wenig ein Thema wie die Sorge, ob die Batterie lang genug hält bis das Ziel erreicht ist. Der Wasserstofftank kann so groß ausgelegt werden, dass problemlos Reichweiten bis zu 600 Kilometer möglich werden. Und voll tanken lassen sich die Brennstoffzellenvehikel innerhalb von drei bis fünf Minuten.