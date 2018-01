Bonn - Nässe im Auto ernst nehmen

Bonn. Ständig beschlagen die Scheiben. Es riecht muffig und irgendwann kommen Rost und Schimmel - Nässe im Auto sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wichtigstes Indiz sind dauernd beschlagene Scheiben. Läuft das Glas an, selbst wenn niemand im Auto sitzt, steht irgendwo Nässe im Fahrzeug.

Feuchtigkeit ist gleichzusetzen mit Korrosionsproblemen, warnen die Fachleute des Zentralverbandes Deutsches KFZ-Gewerbe in Bonn. So können beispielsweise korrodierte Kontakte und damit verbundene Elektronikdefekte viel Stress und Kosten verursachen.



Deshalb sollte bei ersten Anzeichen von Nässe deren Ursache erforscht und abgestellt werden. Oft sind es nur feuchte Fußmatten. Die lassen sich am besten in der warmen Wohnung trocknen. Im Wiederholungsfall saugen ein paar Lagen Zeitungspapier unter den Matten überlaufendes Wasser auf. Kritisch wird es, wenn die Feuchtigkeit sich zwischen der Auslegeware und dem Bodenblech verteilt hat. Die Beseitigung solcher Feuchtbiotope ist Werkstattsache, weil Sitze mit Seitenairbags, unzählige Verkleidungen und Befestigungen den Ausbau des Teppichs erschweren.



Bei größeren Wasservorkommen stellt sich zudem die Frage nach der Ursache der Undichtigkeit. Gerade beim Auto gibt es eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Quellen, vom verstopften Ablauf des Schiebedachs bis zu verlorenen Gummistopfen am Unterboden. Wenn die üblichen Verdächtigen wie Dichtungen an Türen, Kofferraumdeckel sowie Heckleuchten ausscheiden, kommen verstopfte Ablaufbohrungen oder der so genannten Wasserkasten vor der Windschutzscheibe in Frage.



Wichtig ist, alles Wasser zu entfernen und die triefenden Bereiche so gut wie möglich zu trocknen. Garagenparker sollten, wenn es die Situation zulässt, anschließend über Nacht die Seitenscheiben einen Fingerbreit geöffnet lassen. Und wer sein Auto nicht unter einem Dach abstellen kann, findet im Baumarkt für wenig Geld Luftentfeuchter, die auf chemischem Wege die Luftfeuchtigkeit binden und so Schimmel vorbeugen.

Vor allem aber sollte während der Fahrt das Gebläse mitlaufen und so für stete Lufterneuerung und den Nässe-Abtransport sorgen. Wichtig: Der Umluftbetrieb muss dabei natürlich ausgeschaltet sein. Denn sonst beschlagen die Scheiben immer wieder.