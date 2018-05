Berlin - Mithaftung bei Überschreiten der Richtgeschwindigkeit

Berlin.

Tempo 130 gilt bundesweit als Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen. Wer dort schneller fährt, kann bei einem Unfall mithaften. Selbst dann, wenn ihn an dem Unfall keine Schuld trifft. Es greift dann in der Regel die Betriebsgefahr. Auf ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf weist die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) in Berlin hin.