Heidelberg - Mit Saisonkennzeichen 30 Prozent Sparpotenzial

Heidelberg. Auf Sparpotenziale bei Saisonkennzeichen weist das Vergleichsportal Verivox in Heidelberg hin. Viele Autobesitzer könnten ihren Vertrag im Januar und Februar auf den Prüfstand stellen und rund ein Drittel des Beitrags sparen. In einem Modellfall für einen Mini Cooper Cabrio liegt demnach die Preisspanne für einen achtmonatigen Saisonzeitraum zwischen 267 Euro und 706 Euro.

Marktweit klafft zwischen günstigen Kfz-Tarifen und Angeboten im mittleren Preissegment eine Lücke von 30 Prozent, so die Versicherungsfachleute. Laut Kraftfahrtbundesamt fahren gut 2,1 Millionen Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen auf deutschen Straßen Wer seinen Vertrag kündigen möchte, hat Zeit bis einen Monat vor Beginn des neuen Versicherungsjahres.

Das ist oft gleichzeitig der Beginn der Saison. Beginnt die im März, dann ist noch bis Ende Januar Zeit für die Kündigung; beim Saisonbeginn im April ist der 28. Februar der letztmögliche Kündigungstermin. Bei 76 Prozent aller Saisonkennzeichen dauert die Saison sieben oder acht Monate. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamt sind März und April die üblichen Starttermine für Saisonkennzeichen.

Allerdings: Nicht jeder Autofahrer mit Saisonkennzeichen kann jetzt kündigen. „Bei jedem 13. der ausgewerteten Versicherer ist immer der 30. November der Kündigungstermin. Die meisten übrigen Versicherer lassen den Kunden bei Vertragsbeginn die Wahl“, erläutert Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich: „Deshalb lohnt sich ein Blick in den laufenden Vertrag.“

Ein Saisonkennzeichen ist bequem: Das jährliche An- und Abmelden entfällt und außerhalb der Saison besteht zumindest ein Rest Versicherungsschutz - die Ruheversicherung. Dafür darf das Auto in diesem Zeitraum nicht auf die Straße und muss in der Garage oder auf einem umzäunten Grundstück stehen.

Mit Saisonkennzeichen spart der Fahrer auch gegenüber dem Jahresvertrag. Verivox hat für den Modellfall des Mini 113 Tarife untersucht. Im Durchschnitt war der Beitrag für acht Monate etwa 29 Prozent günstiger als für ein ganzes Jahr.

Nur ein Versicherer gab überhaupt keinen Nachlass. Der Preisvergleich basiert auf diesen Daten: Der Modellfahrer ist ein Angestellter (40), der mit einem Mini Cooper Cabrio 1.5 (136 PS) jährlich 6000 Kilometer in Heidelberg zurücklegt. Das Auto ist mit einer Haftpflicht sowie Vollkasko inklusive Teilkasko (Selbstbehalt: 300 Euro/150 Euro, SF-Klasse acht) versichert.