Köln - Mit dem neuen Ford Focus im Angriffsmodus

Köln. Ford bläst zum Angriff auf den Marktführer. Mit dem komplett neu entwickelten Focus soll dem Golf von September an das Leben erheblich schwerer gemacht werden. Einen besseren Start hätte sich Hans-Jörg Klein wohl kaum wünschen können.

Quasi zeitgleich mit der Vorstellung der nunmehr vierten Generation des Ford Focus wurde seine Beförderung vom Verkaufsdirektor zum Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford Werke bekannt. Und als guter Verkäufer preist Klein den Focus denn auch sofort als „das derzeit beste Auto in seinem Segment“ an.

Ob Klein mit seiner Einschätzung richtig liegt, wird sich zeigen. Auf alle Fälle hat die Neuauflage bis auf den Namen nichts mehr mit dem Vorgänger gemein. Bei der Entwicklung haben Techniker und Designer mit dem sprichwörtlichen weißen Blatt Papier angefangen. Das wird bereits beim ersten Blick auf die Karosserie deutlich. Sie ist im Vergleich zur dritten Generation breiter, flacher und länger geworden. Alles nicht übertrieben, aber so, dass die Proportionen irgendwie stimmiger wirken. Passend dazu haben die Gestalter die Motorhaube ein wenig gestreckt, dafür das Heck gekappt und konnten aufgrund einer komplett neu entwickelten Plattform einen um fünf Zentimeter verlängerten Radstand erzielen.

Das wiederum macht sich beim Platzangebot des Innenraums bemerkbar. Weder über Kopf- noch Beinfreiheit müssen sich Reisende im Fond Gedanken machen. Bis zu einer Körpergröße von 1,85 Metern ist hier alles im absolut grünen Bereich. Und auch das mehr Raum und eine breitere Öffnung bietende Ladeabteil kann sich mit dem Konkurrenten aus Wolfsburg messen. Mit 375 Litern bietet der Focus bei voller Sitzplatzbelegung zwar fünf Liter weniger, bei umgeklappten Rücksitzlehnen (60:40 geteilt) aber hat er mit 1354 Litern im Vergleich zu 1270 Litern die Nase vorn. Beim Turnier, der zehn Zentimeter länger geworden ist und zeitgleich wie der Viertürer zu den Händlern kommt, beträgt das maximale Volumen 1653 Liter (bisher 1516 Liter).

Zurück zum Fahrerplatz. Ford hat sich hier gegen den Trend der Digitalisierung und großen Bildschirm entschieden, setzt stattdessen weiter auf klassische Rundinstrumente. In der Mitte des Armaturenträgers aber haben die Designer für die höherwertigen Versionen einen freistehenden Touchscreen platziert, über den dann auch das generell serienmäßige Audiosystem (samt USB-Schnittstelle und Bluetooth-Freisprecheinrichtung/auch Lenkrad-Fernbedienung) gesteuert werden kann.

Serienausstattung

Apropos Serienausstattung: Da hat Ford keineswegs gespart. Zum Basispreis von 18.700 Euro gibt es unter anderem ein Fahrspur-Assistenten, der einen Fahrspurhalte-Assistenten beinhaltet, einen Tempomat, Klimaanlage, einen Fahrmodus-Schalter, Licht-und Pre-Collision-Assistenten mit Fußgänger- und Fahrraderkennung). Auf Wunsch und je nach Ausstattungsvariante kann der Focus mit allen erdenklichen Extras bestückt werden.

Die Wunschliste der Motoren beinhaltet den Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 85, 100 oder 125 PS. Generell ist das Aggregat mit einem Sechsgang-Getriebe kombiniert, der stärkste Motor ist mit einer neuen Achtgang-Automatik zu haben. Dazu kommt ein neuer 1,5-Liter-Dreizylinder mit Zylinderabschaltung, der 150 (manuelles Getriebe oder Automatik) oder 182 PS (Schaltgetriebe) leistet. Alle Benziner haben eine Zylinderabschaltung. Auf der Dieselseite stehen ein 1,5 Liter-Vierzylinder mit 95 oder 120 PS sowie ein komplett neu entwickelter 150 PS starker Zweiliter. Der lässt sich ebenso wie die 120-PS-Version mit der Achtgang-Automatik kombinieren.

Das Fahrwerk beim Focus erfüllt wie schon beim Vorgänger höchste Ansprüche, wie sich bei ersten Fahreindrücken zeigte. Ob bei langsamer Fahrt über schlechtere Wegstrecken oder in zügigem Tempo durch enge Kurven auf der Landstraße - der Kompakte liegt gut in der Hand, bleibt kreuzbrav in der Spur, ohne den Fahrer auch nur annähernd in Probleme zu bringen.

Im Vergleich zur dritten Generation liegt der Einstiegspreis bei der Neuauflage um 200 Euro niedriger. Der Turnier kostet 1000 Euro mehr als der Viertürer. Trotz der recht guten Basisausstattung werden diverse Pakete oder höhere Linien den Durchschnittspreis für einen Focus in Bereiche um die 25.000 Euro bringen. Dafür aber gibt es dann ein Auto, dass sich mit dem Platzhirsch Golf durchaus messen kann. Global gesehen schreibt der Focus ohnehin eine große Erfolgsgeschichte. Seit 1998 der erste Wagen mit dem Namen auf den Markt kam, wurden weltweit 16 Millionen Exemplare verkauft. Hans-Jörg-Klein: „Derzeit entscheidet sich alle 48 Sekunden irgendwo auf der Welt für einen Ford Focus.“