Erfurt - Kaputte Stoßdämpfer sofort austauschen

Erfurt. Autos und Fahrbahnen werden in den Wintermonaten besonders stark strapaziert. Frost, Rollsplitt und Streusalz hinterlassen auf unseren Straßen jedes Jahr ihre Spuren. Die Folge sind Schlaglöcher - der natürliche Feind von Stoßdämpfern oder Spurstangen.

Torsten Hesse vom TÜV Thüringen in Erfurt rät daher, im Frühjahr sein Auto außerplanmäßig einem Technik-Check zu unterziehen.

Gerade Fahrwerkskomponenten wie Stoßdämpfer und Spurstangen gehören zu den besonders beanspruchten Teilen, die vor allem in den Wintermonaten einer harten Prüfung standhalten müssen. Was allerdings die wenigsten wissen: Stoßdämpfer unterliegen bei der Hauptuntersuchung lediglich einer Sichtprüfung. „Wir weisen unsere Kunden darauf hin und bieten an unseren Prüfanlagen zusätzlich eine Wirkungsprüfung von Stoßdämpfern und Fahrwerk an“, erläutert Torsten Hesse. „Die Erfahrung zeigt, dass fast jedes fünfte Fahrzeug mit defekten Stoßdämpfern unterwegs ist“, schildert der Kfz-Sachverständige seine Erfahrungen. Viele Autofahren merken das veränderte Fahrverhalten ihres Wagens zu spät, da die abnehmende Stoßdämpferleistung ein schleichender Prozess ist.

Verschlissene Stoßdämpfer bergen ein erhebliches Gefahrenpotential und sollten sofort ausgetauscht werden. Auch wenn nur ein Dämpfer kaputt ist, kann das Fahrzeug ausbrechen. Gerade bei veränderten Beladungszuständen kommt es zu extremen Abweichungen des Fahrverhaltens. Mit defekten Stoßdämpfern kann der Fahrer die Kontrolle verlieren.