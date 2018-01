Düsseldorf - Hohe Bußgelder für Wiederholungstäter

Düsseldorf. 160 Euro und einen Monat Fahrverbot für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 22 Kilometer pro Stunde hatte das Amtsgericht München einem Temposünder aufgebrummt - viel mehr, als der Bußgeldkatalog verlangt. Fachleute einer Düsseldorfer Rechtsschutzversicherung befürworten die Verwarnung.

Die Höhe des Bußgeldes klingt krass. Nach Bußgeldkatalogverordnung hätte der Temposünder lediglich 80 Euro zahlen müssen. Doch die Fachleute der Rechtsschutzversicherung Arag in Düsseldorf machen darauf aufmerksam, dass es durchaus üblich und zulässig ist, Wiederholungstäter bei Verstößen im Straßenverkehr im Einzelfall auch härter zu bestrafen und ihnen damit einen Denkzettel zu verpassen.

In dem konkreten Fall war der Fahrer in den letzten vier Jahren bereits in acht Fällen wegen zu hoher Geschwindigkeit verurteilt worden und hatte in dieser Zeit fünfmal ein einmonatiges Fahrverbot kassiert. Die Verdopplung der Strafe sollte ihn daher zur Besinnung bringen, befand laut Arag das Amtsgericht München.