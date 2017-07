Gasanlagen alle zwei Jahre überprüfen lassen

Stuttgart. Flüssiggasanlagen sind aus modernen Wohnmobilen und Caravans nicht mehr wegzudenken. Sie sorgen für Behaglichkeit und Komfort. Doch gerade Mängel an diesen sensiblen Anlagen stellen ein hohes Gefährdungspotenzial dar und können im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.

Daher müssen die Gasanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen vor der ersten Inbetriebnahme, nach jeder Instandsetzung und regelmäßig alle zwei Jahre von einem Fachmann inspiziert werden.

„Grundsätzlich ist das Hantieren an der Flüssiggasanlage für den Laien ein absolutes Tabu“, warnt Fahrzeugexperte Torsten Hesse vom TÜV Thüringen. „Reparaturen oder Ein- und Umbauarbeiten an der Flüssiggasanlage gehören unbedingt in die Hände von Fachleuten“, so Hesse.

Undichtigkeiten an der Gasanlage in Wohnwagen und Reisemobilen können leicht zum einem Brand, einer Verpuffung oder zu einer Explosion führen, geben die Sachverständigen von Dekra in Stuttgart zu bedenken. Höchst gefährlich sei es, wenn über Nacht unbemerkt Gas austritt, denn dies kann zum Ersticken der im Fahrzeug schlafenden Personen führen.Nicht weniger gefährlich sind undichte Abgasführungen, aus denen Kohlenmonoxid und Kohlendioxid austreten können.

Die Experten empfehlen, die vorgeschriebene Prüfung von Gasanlagen in Wohnwagen und Reisemobilen am besten vor Beginn der Reisesaison durchführen zu lassen, um mit einem sicheren Gefühl in den Urlaub zu starten. Wichtig auch: Wer im Fahrzeug Gasflaschen mitführt ist verpflichtet, die Flaschen bei der Fahrt zwingend geschlossen zu halten. Ausgenommen sind lediglich Flaschen, die ausdrücklich für den Betrieb während der Fahrt ausgelegt und dafür freigegeben sind.