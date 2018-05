Kronberg - Der Jaguar XF Sportbrake: Luxus und Laster

Kronberg. Jaguars Markenstrategen mussten umdenken. Lange hatte das britische Traditionsunternehmen in der oberen Mittelklasse rund die Hälfte des Marktes links liegengelassen. So groß ist nämlich der Anteil der Kombis in diesem Segment.

Mit dem XF Sportbrake unternahm dann die britische Traditionsmarke einen Anlauf, um sich im besonders hierzulande beliebten Kombi-Segment zu etablieren. Ab November 2012 gab es eine XF-Kombi-Variante („Sportbrake“). Doch dann wurde der Kombi vorrübergehend gekappt, um erst vor wenigen Monaten überarbeitet wieder angeboten zu werden.

Das Kombi-Heck wirkt gelungen und dynamisch, für viele hübscher anzusehen als die Limousinenvariante. In seiner Gesamtansicht bietet der Sportbrake etwas von der ehemals so prägenden Eleganz der früheren Jaguar-Typen ohne moderne Gestaltungsgepflogenheiten zu vernachlässigen. Dabei ist er kein praxisferner Schönling, sondern bietet ein handfestes Ladetalent. Die Ladeklappe öffnet elektrisch (Serie), die Rücksitze fallen fernentriegelt, ebener Boden, an der Hinterachse federt Luft (Serie) mit Niveauregulierung.

Das Ladeabteil fasst bei aufrecht stehender Rückbank 565 Liter. Klappt man die Rücksitzbank um, offeriert der Jaguar bis zu 1700 Liter. Zudem wurde die Ladekante rückenfreundlich niedrig angesetzt.

Innen zeigt sich der bekannte und coole Materialmix. In bester Manier und austariertem Mix ist der XF mit feinem Leder, Holz, Aluminium und Klavierlack ausstaffiert. Etwas schade, vorne bekommt wenig man von der riesigen Glasfläche des Daches mit. Die vordere Dachkante ist einfach zu weit hinten. Was einzustellen oder zu betätigen ist, findet sich nach kurzem Rundumblick problemlos. Das digitalisierte Cockpit mit animierten Instrumenten und großem Touchscreen samt eigenem App-Store präsentiert sich höchst zeitgemäß. Es gibt ein Heer von Assistenzsystemen bis hin zu einem neuen Müdigkeitswarner.

Im Angebot außerdem eine Gestensteuerung für das Rollo vor dem Panoramadach. Das Infotainmentsystem bedarf einer gewissen Einarbeitung. Wer mag, kann einen mobilen Hotspot auf dem Handy eröffnen und dann Dinge wie den Browser oder Online-Verkehrsdaten nutzen. Zudem bietet Jaguar einen sogenannte Activity Key: Wer will, kann damit die Schlüsselgewalt auf ein wasserdichtes, stoßfestes Armband übertragen und den ebenso klobigen wie empfindlichen Zündschlüssel im Auto lassen.

Die gelungen Optik garniert Jaguar für 78.357 Euro als R-Sport (Grundpreis: 51.060 Euro) mit einem Zwei-Liter-Benziner (250 PS/365 Newtonmeter) samt Achtgang-Automatik. Der verrichtet seine Arbeit standesgemäß und unaufgeregt (0-100 km/h: 7,1 Sekunden/Spitzengeschwindigkeit: 241 km/h/Werksangaben). Im Alltag pendelt sich der Verbrauch um zehn Liter ein. Neben der achtstufigen ZF-Automatik hilft ein Start-Stopp-System, den Verbrauch zu zügeln. Manchmal allerdings startet das System etwas unkultiviert.

Bei den Fahreigenschaften unterscheidet sich der Sportbrake praktisch nicht von der Limousine. Man ist mithin ebenso dynamisch wie souverän unterwegs. Die Fahrwerksabstimmung bietet einen ordentlichen Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort. Flotte Passagen absolviert der Jaguar sicher und problemlos.

Unter dem Strich bleibt, dass man sich mit dem Sportbrake von der Masse der süddeutschen Konkurrenten abhebt. Das dürfte für manchen eine entscheidende Überlegung bei der Fahrzeugwahl sein, zumal mit reizvollen Leasingpaketen Jaguar versucht, auch Firmenklientel zum Einsteigen zu bewegen.