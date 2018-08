Düsseldorf - Begleitetes Fahren senkt Unfallrisiko

Düsseldorf. Fahranfänger haben das mit Abstand höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr. Laut dem Statistischen Bundesamt verunglückten 2016 knapp 66.000 junge Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahre. 435 junge Erwachsene wurden getötet.

Auffällig: der Bundesanstalt für Straßenwesen zufolge verursachen Teilnehmer am so genannten Begleiteten Fahren (kurz: BF17 oder Führerschein mit 17) 29 Prozent weniger Unfälle als Führerschein-Neulinge, die dieses Angebot nicht genutzt haben.

Gegen zahlreiche Widerstände wurde BF17 in Niedersachsen 2004 als Modellversuch eingeführt. Ein Jahr später machte der Bundestag den Weg frei für eine einheitliche Regelung in Deutschland. Seither haben Teenager im Rahmen des Begleiteten Fahrens die Möglichkeit, schon mit 17 Jahren ihren Führerschein zu machen. Bereits mit 16,5 Jahren dürfen Jugendliche Fahrstunden nehmen.

Die theoretische Prüfung dürfen sie drei Monate vor ihrem 17. Geburtstags ablegen. Die praktische Prüfung einen Monat vorher. Die Fahrerlaubnis gibt es dann zum 17. Geburtstag - vorausgesetzt, die Prüfung wurde bestanden. Bis zur Volljährigkeit darf der Fahranfänger damit in Begleitung eines Erwachsenen mit Fahrerlaubnis ein Fahrzeug führen. Zum 18. Geburtstag gibt es dann automatisch ein normales Führerscheindokument. Die Probezeit beträgt auch für BF17-Teilnehmer zwei Jahre, endet also mit 19 Jahren.

Begleiten darf man 17-jährige Fahranfänger, wenn man selbst seit mindestens fünf Jahren durchgehend eine Fahrerlaubnis besitzt sowie mindestens 30 Jahre alt ist. Wer mehr als einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg hat, fällt allerdings als Begleitung aus. Fachleute der ARAG-Rechtsschutzversicherung in Düsseldorf weisen darauf hin, Begleitpersonen dürfen die 0,5 Promille-Grenze nicht erreichen und nicht unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stehen. Mögliche Begleitpersonen müssen bereits auf dem Antrag zum BF17-Führerschein namentlich eingetragen werden. Der Rat der ARAG-Experten: Je mehr, desto besser. Es sollten möglichst viele Begleitpersonen genannt werden, damit Fahranfänger bei möglichst vielen Gelegenheiten Fahrpraxis sammeln können. Pro Begleitperson fallen 3,30 Euro für die Eintragung an.

Wer unbegleitet fährt verliert nicht nur die Fahrerlaubnis. Da sich dieser Verstoß innerhalb der zweijährigen Probezeit ereignet, kassiert der junge Fahranfänger zudem ein Bußgeld (70 Euro), einen Punkt im Fahreignungsregister und seine Probezeit wird verlängert. Darüber hinaus muss man eine kostenpflichtige Nachschulung absolvieren, bevor die Fahrerlaubnis erneut erteilt wird. Achtung bei Auslandsfahrten: Lediglich im Österreich dürfen nach Auskunft der ARAG-Fachleute deutsche BF17-Teilnehmer Auto fahren.

In allen anderen europäischen Ländern gilt die Fahrerlaubnis ab 18. Dabei kennen einige Nachbarstaaten den Führerschein mit 17 durchaus, wie etwa Spanien, Belgien, Norwegen, Schweden oder Österreich. In Frankreich darf man bereits ab dem 16. Lebensjahr begleitet fahren. Im April dieses Jahres hatten die Verkehrsminister der Länder bekräftigt, das Mindestalter auf 16 Jahre absenken zu wollen. Die Entscheidung wird jedoch auf EU-Ebene getroffen. Der EU-Führerschein-Ausschuss tagt zu diesem Thema im Herbst.