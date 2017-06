Auch mit offenem Fenster wird es gefährlich heiß

München. Selbst bei einem vergleichsweise kurzen Stopp kann es in geparkten Autos an heißen Tagen wie diesen gefährlich heiß werden. Wie schnell und dramatisch die Temperaturen im Auto bei der derzeitigen Hitze steigen können, hat der ADAC untersucht.

Drei baugleiche Fahrzeuge wurden dafür bei einer Außentemperatur von rund 28 Grad in die Sonne gestellt. Eins mit geschlossenen Fenstern. Bei einem war ein Fenster etwa fünf Zentimeter geöffnet. Beim dritten waren zwei Fenster einen Spalt weit offen. Das Ergebnis: In allen Fällen stiegen die Temperaturen im Wageninneren schon nach 30 Minuten auf etwa 50 Grad.

Nach einer Stunde lagen die Werte bereits bei rund 57 Grad. „Deshalb gilt - niemals Kinder oder Tiere allein im Fahrzeug zurücklassen“, warnt Katharina Lucà vom Autoclub in München.



Während der Fahrt kann große Hitze zu Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Autofahrer sollten deshalb die Mittagshitze meiden und längere Autofahrten in den Morgen- oder Abendstunden antreten. Zudem rät die ADAC-Fachfrau: „Vor Fahrtbeginn das aufgeheizte Fahrzeug gut lüften. Türen, Fenster und Schiebedach öffnen und beim Losfahren wieder schließen.“

Die Klimaanlage sollte unterwegs nicht zu kühl eingestellt und der Luftstrom nicht direkt auf Körperpartien gerichtet werden (Erkältungsgefahr). Zweckmäßigerweise alle Luftaustrittsdüsen öffnen und so einstellen, dass der Luftstrom möglichst über die Schultern der vorne sitzenden Personen geblasen wird. Die Wohlfühltemperatur liegt zwischen 22 und 25 Grad. Für eine schnelle Abkühlung des Fahrzeugs ist es sinnvoll, bei maximaler Kühlleistung kurzzeitig auf Umluftbetrieb zu schalten.



Unterwegs heißt es, viel trinken, pro Tag am besten bis zu drei Liter Wasser, Saftschorle oder Tee. Luftige und helle Kleidung aus Baumwolle tragen. Wer Ledersitze im Auto hat, sollte keine kurzen Hosen oder Röcke tragen, da sich die Sitze stark aufheizen. Gleiches gilt für das Lenkrad, also nicht losfahren, wenn das Steuer zu heiß ist.

Zum Parken geht es in Schatten, aber den Lauf der Sonne einkalkulieren. Bei Glasdächern sollte man die Abschattung benutzen. Kindersitze werden mit einem Tuch abgedeckt. „Wer sein Auto in der Sonne parken muss, sollte einen Sonnenschutz hinter die Windschutzscheibe legen um die Einstrahlung zu verringern“, rät Katharina Lucà.

Um den Sonnenschutz zu optimieren, ist das Anbringen einer speziellen Sonnenschutz-Folie für die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe überlegenswert. Diese schützt nicht nur vor UV-, sondern ebenso vor Infrarot-Strahlung, die für die Hitze im Auto verantwortlich ist. Wichtig: Das Sichtfeld des Fahrers darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.