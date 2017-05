ADAC-Unfallforschung: Risikogruppe Fahranfänger

München.

Das Risiko eines schweren oder tödlichen Unfalls ist bei jungen Fahrern zwischen 18 und unter 25 Jahren fast doppelt so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. Pro Jahr werden in dieser Altersgruppe nach Angaben des Statistischen Bundesamts knapp 500 Tote und 10.000 Schwerverletzte gezählt, obwohl sie nur acht Prozent der Bevölkerung in Deutschland ausmacht.