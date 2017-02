Geilenkirchen.

Viele erinnern sich bestimmt noch an das quirlige, junge Mädchen mit der schwarzen Mähne, das in der dritten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ den vierten Platz belegte. Innerhalb kürzester Zeit avancierte Debbie Schippers zum Publikumsliebling – und wurde zur „wohl bekanntesten Geilenkirchenerin“.