Aufräumarbeiten in Aachen und Wuppertal nach heftigem Unwetter

Wuppertal. Nach den heftigen Unwettern in Nordrhein-Westfalen waren Hilfskräfte am Mittwochmorgen in vielen Städten mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. In Aachen blieb das große EInkaufszentrum Aquis Plaza zunächst geschlossen, nachdem das Parkhaus am Vortag vollgelaufen war.

Besonders hart getroffen hat es die Aachener Innenstadt, die Voreifel und auch die Talkessel in Wuppertal und Solingen.

Bei den heftigen Regelfällen in Aachen registrierte die Feuerwehr im Zuge des Unwetters mehr als 400 Notrufe. Im Keller des Aquis Plaza stand das Wasser nach Stadtangaben etwa eineinhalb Meter hoch. Bis halb zwei Uhr in der Nacht pumpten die Einsatzkräfte die Einfahrt zum Parkhaus leer, erst danach konnten geparkte Fahrzeuge wieder aus dem Parkhaus gefahren werden.

Aquis Plaza bleibt zunächst geschlossen

Am Mittwochmorgen blieb das Aquis Plaza zunächst geschlossen, da auch sicherheitsrelevante Technik von Wasserschäden betroffen war. Zum Wohl der Mitarbeiter und der Besucher bleibe das Einkaufszentrum daher zunächst geschlossen, informierte das Center Management. Ob das Aquis Plaza am Mittwoch noch öffnet, soll sich im Laufe des Vormittags entscheiden.

Videos und Bilder kursierten innerhalb kürzester Zeit im Netz, die vollgelaufene Tunnel, beispielsweise am Aachener Westbahnhof, Wasser in Lehrräumen der RWTH und Autos zeigten, die sich mühsam durch Wassermassen schoben.

Bis 4 Uhr nachts waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW großflächig mit Aufräumarbeiten und Kellerauspumpen beschäftigt.

In der Eifel fielen mancherorts 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Punktuell seien es sogar 60 bis 80 Liter gewesen, sagte ein Sprecher. Vollgelaufene Keller gab es auch im Raum Monschau.

Die Kreise Düren und Heinsberg blieben von dem Sturm weitgehend verschont. Die Feuerwehr Düren registrierte nur vier kleinere Einsätze.

Viele Städte in NRW betroffen

In Duisburg lief Wasser in den Keller des Polizeipräsidiums. Autos und Radfahrer bahnten sich dort ihren Weg durch die überfluteten Straßen.

An der Wuppertaler Uni stürzten etwa 30 bis 50 Quadratmeter des Daches ein, Wasser lief in zwei Gebäude. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. „Nach ersten Einschätzungen ist der Ausmaß des Schadens erheblich”, erklärte Rektor Prof. Dr. Lambert T. Koch.

In der Stadt war durch den Sturm das Dach eines Universitätsgebäudes eingestürzt, in der Innenstadt knickte ein Tankstellendach weg und beschädigte mehrere Autos. Ein Fahrer habe sein Auto gerade noch rechtzeitig verlassen können. Er wurde leicht verletzt. Mehrere Fahrzeuge fuhren gegen von der Flut hochgedrückte Gullydeckel. In einem Fall löste dadurch ein Airbag aus und verletzte den Fahrer im Gesicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Betrieb der Schwebebahn musste am Dienstagnachmittag eingestellt werden. Erst am Mittwochmorgen ging es fahrplanmäßig um 05.15 Uhr weiter.

In der Spitze fielen im Raum Wuppertal laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 100 Millimeter Regen, also 100 Liter auf den Quadratmeter. „Das war schon extrem und ist in der Regenmenge etwa das, was normalerweise im Laufe eines Monats fällt”, sagte ein DWD-Meteorologe. „Die Infrastrukturschäden werden ganz erheblich sein”, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten könnten mehrere Tage dauern - mindestens.

In Solingen hatte die Feuerwehr am Abend vor Hochwasser in der Wupper gewarnt. „Es gab eine richtige Flutwelle”, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dann am Mittwoch. Demnach hatte der Fluss am Dienstagnachmittag in Solingen einen Höchststand von 2,40 Metern - eine halbe Stunde zuvor seien es 70 Zentimeter gewesen. Der Pegel sank in der Nacht zu Mittwoch aber wieder. „Es hat sehr viel Wasser auf den Straßen gestanden”, sagte der Sprecher.

Bei Kleve musste am frühen Mittwochmorgen ein Autobahnzubringer gesperrt werden, um die Fahrbahn zu reinigen. Überschwemmungen hatten die Straße unbefahrbar gemacht. Düsseldorf registrierte am Mittwochmorgen 187 Unwettereinsätze - meist wegen vollgelaufener Keller, überschwemmter Unterführungen, umgekippter Bäume und Wasser in Tiefgaragen. Verletzte wurden in der Landeshauptstadt aber nicht gemeldet.

Weitere Unwetter erwartet

Für den Mittwoch gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber keine Entwarnung: „Es ist keine Entspannung in Sicht”, sagte ein Sprecher am Morgen. „Es wird wieder krachen.” Auf der Autobahn A4 bei Inden war ein heftiger Regenschauer am Mittwochmittag Grund für Verkehrsbehinderungen. Autos mussten langsamer fahren.

In Nordrhein-Westfalen seien wegen der feucht-warmen Luft am Nachmittag und am Abend vor allem im Bergland und in Ostwestfalen vereinzelt neue starke Gewitter, Starkregen und Böen zu erwarten.