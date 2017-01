Fake News: Auf vielen Feldern ein Problem

Der Bundeswahlleiter Dieter Sarreither sieht im Wahljahr 2017 eine reale Gefahr durch gefälschte Nachrichten, mit denen Wähler manipuliert werden könnten. „Die Bürger und die Medien müssen in diesem Wahlkampf besonders sensibel auf Nachrichten reagieren. Sie müssen wissen, dass es Versuche gibt, sie zu manipulieren“, sagte Sarreither. Die Bundesregierung hat zuletzt offen gelassen, ob der Umgang mit gefälschten Nachrichten im Internet noch vor der Bundestagswahl gesetzlich neu geregelt wird.

Die Deutsche Presse-Agentur beteiligt sich an der internationalen Initiative First Draft Coalition. Der Verbund mit Medien, Technologieunternehmen und Organisationen unterstützt sich gegenseitig bei Recherche und Verifikation, vor allem in Sozialen Medien und Netzwerken. Das Netzwerk sei ein wichtiger Baustein im Einsatz für verifizierte Informationen und Gerüchte und Propaganda, so die dpa.

Das Phänomen Fake News ist alles andere als neu: 1994 machte etwa die krude Schlagzeile „Microsoft kauft katholische Kirche“ die Runde. Im Jahr 2000 sorgte eine Website für Furore, die von sogenannten „Bonsai Kittens“ berichtete, der (erfundenen) japanischen Kunst der Haltung von Katzen in engen Glasgefäßen.