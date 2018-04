Berlin/Düsseldorf - Bundesweite Razzia gegen Menschenhandel mit thailändischen Frauen: Mehr als 100 Festnahmen

Berlin/Düsseldorf. Mit einer groß angelegten Razzia hat die Bundespolizei zum Schlag gegen die Organisierte Kriminalität ausgeholt. Es handele sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilten mehrere Direktionen am Mittwochmorgen über Twitter mit.

Bundesweit seien weit mehr als 1500 Beamte im Einsatz, hieß es von der Bundespolizei Mitteldeutschland. Es gehe um gefälschte Visa, Menschenhandel, Zuhälterei, Zwangsprostitution und Steuerhinterziehung. Inzwischen seien mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen. Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochvormittag in Siegen sagte.

Seit 6 Uhr sind die Beamten laut Informationen dieser Redaktion im Einsatz. Es geht um Schleusung, konkrekt um die Einschleusung thailändischer Frauen und Transsexueller mit gefälschten Visa, die den Schleuserlohn in deutschen Bordellen abarbeiten müssten, wie der Pressesprecher der Polizeidirektion Koblenz, Christian Altenhofen, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.

Eingeschleuste Flüchtlinge seien entgegen anders lautender erster Berichte bei dieser Durchsuchung kein Thema, sagte Altenhofen weiter. „Es geht konkret um thailändische Staatsangehörige.“ Der Einsatz werde von Bundespolizeidirektion Koblenz geleitet.

Zum Kern der Gruppierung aus dem Rotlichmilieu zählen laut Auskunft der Bundespolizei 15 bis 20 Personen deutscher und thailändischer Nationalität. In Deutschland sollen Hunderte eingeschleusten Frauen dann im Rotationsprinzip nahezu im gesamten Bundesgebietin Bordellen eingesetzt worden sein. Sie mussten den Erkenntnissen zufolge nahezu ihren kompletten Arbeitslohn an den jeweiligen Betreiber abführen. Zwischen 16.000 und 36.000 Euro soll der nach Polizeinangaben gelegen haben. Die gesuchte Gruppe dürfte also einen siebenstelligen Betrag eingenommen haben.

In Aachen, Düren und Heinsberg finden laut Altenhofen keine Razzien statt. Die nächsten betroffenen Städte sind Düsseldorf, Gelsenkirchen, Bonn, Dortmund und Siegen. Federführend für die Ermittlungen ist die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Laut Bundespolzei ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits seit Februar 2017 gegen die Menschenhändler-Bande. Altenhofen geht davon aus, dass die Durchsuchungen bis in die Mittagsstunden andauern werden.

Bislang hat die Bundespolizei bereits Haftbefehle vollstreckt und eine Reihe von Menschen festgenommen. Hauptbeschuldigte ist nach Angaben der Bundespolizei eine 59 Jahre alte Frau aus Thailand, die in Siegen wohnt und dort verhaftet worden ist.

+++Aktuell+++

Größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der #Bundespolizei!



Seit den frühen Morgenstunden bundesweiter Schlag gegen Netzwerk der organisierten Kriminalität.



Weitere Infos folgen… #BPolRazzia pic.twitter.com/MdP56J8BV2 — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 18. April 2018

Bundesweit würden mehr als 60 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, Bordelle und Massagestudios. Es gebe mehrere Haftbefehle. Der Schwerpunkt der Aktion ist Nordrhein-Westfalen, elf weitere Bundesländer sind ebenfalls von den Razzien betroffen. Wie die Bundespolizei Mitteldeutschland weiter erklärte, werden in Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel zwei und in Sachsen drei Objekte durchsucht.

Auch auf Twitter bestätigte die Bundespolizei Koblenz bestätigte die Informationen, indem sie mitteilte: „Der Einsatz richtet sich gegen Schleusung, Zwangsprostitution und Ausbeutung. Auch die GSG9 ist beteiligt.“

Bundesminister des Innern, Horst Seehofer, erklärt hierzu: „Der Bundespolizei ist ein harter und in seinem Ausmaß beispielloser Schlag gegen ein bundesweit verzweigtes Netzwerk der Organisierten Kriminalität gelungen. Viele hunderte Frauen und Männer waren der menschenverachtenden grenzenlosen Profitgier von Schleusern über Jahre und Landesgrenzen hinweg ausgeliefert. Diesem skrupellosen Vorgehen und der sexuellen Ausbeutung in einem abscheulichen Ausmaß konnte heute ein Ende gesetzt werden. Ich danke allen Beteiligten für ihren Einsatz.“